Janus de Vries, courantier en hoofdonderwijzer te Oisterwijk, op 86-jarige leeftijd overleden

Veertig jaar maakte Janus de Vries weekblad ‘De Nieuwsklok’ in Oisterwijk. Eind deze maand doet hij een stapje terug. Maar niet omdat hij het werk beu is.

De Vries, van huis uit leraar, rolde in 1962 in de journalistiek toen de Oisterwijkse correspondent van de Tilburgse krant verhuisde en De Vries hem opvolgde. “Er moest elke dag iets over Oisterwijk in staan, dat was mijn taak. De eerste raadsvergadering deed ik samen met de rayonredacteur, Wim de Leeuw. Tijdens de tweede kon hij niet. Toen hij een dag later mijn verslag las, zei-ie: ‘Dat kun jij wel alleen, ik hoef niet meer naar Oisterwijk te komen’.”