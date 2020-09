Japanse theeceremonie: rustpunt bij kunstmarkt

TILBURG - Dé grote trekpleister van de expositie en de kunstmarkt Zicht op Loon afgelopen weekeinde was wel de Japanse theeceremonie, die zondag ieder uur plaatsvond. Mensen schreven zich al in voor volgend jaar.

,,Ik heb op het laatste moment mijn pinautomaat meegenomen'', lacht Daantje de Bont, die achter een kraam met zilveren sieraden staat. Ze is een van de 54 kraamhouders die in het kader van Zicht op Loon opgesteld staan tussen het Witte Kasteel en De Wetering in Loon op Zand. ,,Dat was een goede beslissing. Normaal geef ik workshops waarin mensen zelf sieraden van zilver vormgeven. De organisatie had me gevraagd om ook mijn werk te verkopen. Het loopt heel goed.''

Keramiek

Het is aangenaam druk bij de kramen langs de laan, al lopen de zaken niet bij iedereen even goed. Marianne van Os, die handgevormde keramiek verkoopt, ziet juist dat bezoekers de hand op de knip houden. ,,Maar iedereen is bereid om een praatje te maken en de bezoekers zijn heel belangstellend en vinden het fijn dat er iets te doen is. En met dit weer zul je mij niet horen klagen.''

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Bij de Japanse theeceremonie in Het Witte Kasteel in Loon op Zand deelt assistent Kirsten Kerkhof de thee uit. © Dolph Cantrijn

Het is aanmerkelijk minder druk in De Wetering, waar zestien kunstenaars werken tentoonstellen. De haarscherpe foto's van Anke Boomsma springen meteen in het oog, met name die van een landschap dat weerspiegeld wordt in het doodstille water van een zoutmeer bij Salt Lake City.

Traditionele dracht

Voor de Japanse theeceremonie, verzorgd door Germa van Gorp, is grote belangstelling. Elke sessie in het Witte Kasteel, vijf jaar geleden opengesteld voor publiek, is uitverkocht. Van Gorp, tweeënhalf jaar geleden in Loon teruggekeerd na een langdurig verblijf in Japan, bestudeert de ceremonie al tien jaar. Gekleed in traditionele dracht maant ze de aanwezigen de drukte buiten te sluiten, alles te vergeten wat zich daar afspeelt.

Voor elk van de zeven aanwezigen bereidt ze afzonderlijk een kom thee. Haar handelingen en bewegingen zijn zorgvuldig gestileerd, van het reinigen van de drinkkom tot het inscheppen van fijngemalen theepoeder, het opschenken van heet water uit een bamboe napje en het opkloppen van het mengsel met een kwastje. Alles is gericht op serene rust en geconcentreerde aandacht. Het aanreiken van de kom zelf is een oase van kalmte, voor je de zon weer opzoekt.

De ceremonie bleek zo in trek, dat de eerste mensen zich al hebben ingeschreven voor die van volgend jaar.