Jarenlang misbruik leidde tot doodswens bij Tilburgs tienermeisje

Ketting en oorbel losgerukt bij woningover­val in Tilburg

25 oktober TILBURG - Een vrouw is zondagavond rond 19.00 uur overvallen in haar woning in de Dr. Mollerstraat in Tilburg. Haar ketting werd door de overvaller van haar hals getrokken. Ook één oorbel werd buit gemaakt. De vrouw raakte lichtgewond.