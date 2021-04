Jarenlang misbruik van Dongense pleegkinderen: doet bonusvader ‘vieze dingen’ of ‘ernstig fantasieverhaal’?

In de kantlijn van de zitting ging het ook over vermeend misbruik van het meisje en sekspartijen in de woning in Dongen. De jongen vertelde namelijk daarover in studioverhoren. Zijn pleegouders keken naar filmpjes van blote mensen, zei hij. ,,En dan kwamen er meneren en mevrouwen met kinderen. En de poetsvrouw maakte foto’s en filmpjes.” Die beweringen hebben echter niet geleid tot strafvervolging. En ook een zaak tegen de echtgenote van de verdachte als mogelijk betrokkene werd geseponeerd.