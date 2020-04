Jarige Julia (6) trakteert vanaf de oprit

Erotische massage in coronatijd: Tilburger krijgt boete van 10.000 euro voor overtreden regels

17:39 TILBURG - De eigenaar van een massagesalon in Tilburg krijgt een boete van 10.000 euro omdat hij in cornatijd toch doorging met het aanbieden van massages. Volgens burgemeester Theo Weterings overtrad hij voor de tweede keer in korte tijd de noodverordening door zich niet aan de 1,5 meter afstand te houden.