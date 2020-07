Jasha Elaine werkt in Oisterwijks tuinhuisje aan grote doorbraak

Ze is even jong als deze eeuw. Groot is haar ambitie. Jasha Eliane weet wat ze wil. Morgen lanceert ze vijf nummers in Theater De Boemel.

,,Ik heb alle stijlen geprobeerd: jazz, klassiek, rock en pop. Pop is het geworden. Mijn liedjes zijn fijn om naar te luisteren." Onder haar artiestennaam Jasha Eliane staat Jasha Eliane uit Oisterwijk op de drempel van haar gedroomde carrière als singer-songwriter. Een EP met vijf liedjes, te beluisteren via Spotify, lanceert ze zaterdag vanaf 15.00 uur in Theater De Boemel in Tilburg.

Jasha Eliane wordt in november 20. Haar wieg stond in Amsterdam, maar vanaf haar 5de woont ze in Oisterwijk. ,,Vorig jaar heb ik in Tilburg de havo afgerond. De Nieuwste School. Je bent daar erg bezig met zelfontwikkeling. Daar heb ik veel van geleerd. Minpunt: we hadden daar geen muziekles!"

Nu heeft ze een tussenjaar. ,,Ik heb bijna vier maanden gereisd in Azië. Daar heb ik veel gedaan aan zelfontwikkeling en ontdekt wie ik ben en wat ik wil. Maar ik heb ook liedjes geschreven."

Onderscheiden

Als artiest wil zij zich onderscheiden. ,,Dat begint al met je naam. ,,Ik ken geen andere singer-songwriter die zo heet. Mijn artiestennaam is een koppeling van mijn twee voornamen. Jasha betekent leef en Eliane kind van de zon."

Zij onderscheidt zich ook van collega's door niet uitsluitend in het Engels te schrijven, maar ook in het Nederlands. Op YouTube zijn al liedjes van haar te vinden. Onder andere een nummer over liefdesverdriet: Loslaten zonder vasthouden. Gitariste en vriendin Jolein begeleidt haar daarbij.

Deze maand gebeurt er het een en ander in haar prille artiestenleven. Een live optreden in Tilburg en tegelijkertijd een 'worp' van vijf nieuwe nummers op YouTube. ,,Die gaan allemaal over mijn persoonlijke groei, ook in de liefde." Haar toekomstdroom? ,,Ik vind het mooi als ik met mijn liedjes bij veel mensen een lach op het gezicht kan toveren. Maar ik schrijf ook liedjes die droevig zijn. De vijf die nu uitkomen, gaan allemaal over de liefde. Liefde is breed. Daar is zoveel over te schrijven." Maar dat wil niet zeggen dat haar liedjes altijd over liefde gaan. ,,Er is een met als thema dat ik er soms naar verlang dat er geen telefoons zijn."

Haar werkplek is het tuinhuisje in Oisterwijk. ,,Drie of vier dagen per week zit ik er. Alleen. of samen met mijn gitariste. We oefenen en ik schrijf nummers. Of de buren er last van hebben? Nee hoor, het is mooie muziek."