Jayden (13) is een dag ‘de baas’ bij krokettenfabriek

Hoge Zij eindelijk autovrij en andere ideeën voor Hilvaren­beek waar iedereen over mag meepraten

HILVARENBEEK - De weg tussen de Vrijthof en de horecaterrassen in Hilvarenbeek wordt zo snel mogelijk autovrij. Deze oude verkiezingsbelofte kan HOI Werkt nakomen nu de partij de meerderheid in de gemeenteraad heeft. Over alle plannen waar het naartoe moet binnen de gemeentegrenzen mag iedereen in Hilvarenbeek meepraten.

31 mei