Jazzfestival in Tilburg: voor Prashant Samlal is Make It Jazz een buitenkans

Hij is een uitstekende muzikant én een bescheiden muzikant, jazzgitarist Prashant Samlal, 23 jaar nog maar. Met zijn kwartet speelde hij zaterdag op Make It Jazz Festival in Tilburg. Met een oogopslag, een knikje, een glimlach zette Samlal de lijntjes uit. Het leek alsof hij al jaren samenspeelde met zijn drummer, bassist en zijn opvallend enthousiaste toetsenist. Op zijn Gibson gitaar speelde Samlal uitgesponnen, zorgvuldig opgebouwde nummers als ‘When the snow falls’ en ‘Utrecht’. Dat laatste nummer gaat over de stad waar hij studeerde.