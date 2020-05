Je bent jong en je wilt wat in de Reeshof

Hidde Bergsma (16) windt er geen doekje om:,,In Reeshof is voor jongeren weinig te beleven.” Hij is een fanatiek gamer, dat kan thuis, maar als hij wil chillen dan fietst hij met vrienden naar de binnenstad. ,,We zouden veel meer skateparken moeten hebben en een festival met rappers. Bij mijn in de buurt zijn veel speeltuinen en een kinderboerderij. Als kind vond ik dat leuk, maar voor jongeren is er weinig” Hidde kent Reeshof als zijn broekzak, hij woont er al zijn hele leven.