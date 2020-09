Je eigen sjaal en sokken produceren in TextielMuseum: ‘Made in 013'

Een wand met lappen met allerlei kleurenstrepen markeert de zaterdag geopende Design Studio in het TextielMuseum. Het zijn voorbeelden van topontwerper Bertjan Pot, die onder meer de bedrade banken in het TextielCafé verzorgde. Pot maakte een basisontwerp, waarop bezoekers kunnen verder borduren.

‘Made in 013'

Teun van den Meulen (39) zwoegt met zijn vriendin Arjenne Bastiaansen (41) vanachter computers in de ontwerpstudio. Ze hebben twintig minuten en kozen een model, maat en een mix aan kleuren. Van den Meulen: ,,Ik houd me in, wil mijn sokken niet te uitbundig maken. Voor de rand koos ik de tekst 'made in 013'.'' De twee creatievelingen kwamen speciaal uit Rotterdam en zijn de eersten wier sokken uit de state-of-the-art breimachine rollen.

We laten mensen in de huid kruipen van een ontwerper en verwonde­ren ze met de eindeloze mogelijkhe­den van textiel

Experiment

Koren op de molen van TextielMuseum-directeur, Errol van de Werdt: ,,We laten mensen in de huid kruipen van een ontwerper en verwonderen ze met de eindeloze mogelijkheden van textiel.'' Bovendien is de productie duurzaam. ,,We produceren lokaal, zonder restafval en met duurzame garens. We maken mensen meer bewust van overproductie in textiel, met nadelige gevolgen voor mens en natuur.''