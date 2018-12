‘Je gaat van niets naar iets, dat maakt componeren leuk’

Tilburgse ober blundert wéér met bonnetje na rietjesrel: 'We hebben hem meteen ontslagen’

15:09 TILBURG - Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Zou je denken tenminste, maar bij het Tilburgse restaurant RAW weten ze inmiddels wel beter. Want de ober die afgelopen zomer een klant belachelijk maakte op een bonnetje, is pas geleden wéér in de fout gegaan. Op min of meer dezelfde wijze: wéér met een bonnetje. ,,We hebben hem op staande voet ontslagen”, bevestigt een medewerkster.