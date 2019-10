Je hart luchten én een nieuwe coupe laten aanmeten: het kan in Tilburg

Twaalf jaar geleden heeft ze haar garage omgebouwd tot haar eigen kapsalonnetje aan huis, maar het is sinds twee weken meer dan alleen een plek waar je haar gedaan kan worden. Anneke van Spaandonk toverde het om tot een ruimte waarin iedereen over alles kan praten. Het is maar een klein kamertje, er past namelijk maar één grote stoel in. ,,Op deze manier kan ik mensen veel beter en persoonlijker begeleiden.'' Lachend wijst de kapster naar het plafond. ,,De lampenkap is een droogkap! Dit is nou écht counseling onder de kap.''