Je pietendiploma halen op de skelter

Een kabaal van jewelste, zondagmiddag op Streekpark Klein Oisterwijk. Aan de voet van de klimtoren op het terrein staan Daisy (10) en Mirthe (5) samen met hun ouders een groepje Pieten aan te moedigen. De bedoeling is dat die de toren opklimmen, om de zak die halverwege hangt te pakken te krijgen. ,,Hup Piet Kees, hup Piet Kees", klinkt het dan ook en gesterkt door die aanmoedigingen slaagt Piet Kees er in de juten zak te bereiken.

Verrassenderwijs zit daar een traktatie in de vorm van marshmellows in, die van hoogte naar de kinderen gegooid worden en die boven een vuurtje warm gemaakt mogen worden. De activiteit is onderdeel van een tocht vol avonturen waarbij deelnemers op een trapkar van Piet Plezier een route van een kilometer over het park rijden en onderweg stoppen om de Pieten een handje te helpen.

Slaappiet

Zoals Lef (5), die samen met een paar andere Pieten een Piet die zich verslapen heeft probeert te wekken. Dat lukt gelukkig, waardoor Lef er een stempel op zijn Pietendiploma bij krijgt. Dat maakt al vier in totaal. ,,Ik heb ook al wortels gepakt, een puzzel gemaakt en pakjes door de schoorsteen gegooid. Heel leuk om te doen. En ik vind het leuk dat er overal Zwarte Pieten zijn", zegt Lef, die samen met moeder Dianne en haar vriend John in een caravan op het terrein bivakkeert. Ook voor hen is de tocht een aardig uitje. ,,Behalve het Sinterklaasjournaal en de intocht op televisie is er ook weinig te beleven voor de kinderen", zegt Dianne. ,,Sinterklaas op het werk gaat bijvoorbeeld niet door", zegt John.

Karren schoonmaken

,,Zowel op zaterdag als zondag zijn er zestig karren vertrokken", zegt Luc Zweerts (50) van Oisterwijk Adventures. ,,Wij zijn een ondernemerscooperatie met Piet Plezier, een escaperoom en een afdeling team&outdoor. We organiseren meer activiteiten samen, maar dit is daar ultieme voorbeeld van, want alle disciplines doen mee aan de Sinterklaas Avonturentocht.”

,,Wilden dit gewoon eens uitproberen, maar het zat al snel vol", zegt Zweerts. ,,Het voor ons ook zoeken naar wat mogelijk is met de huidige coronaregels. Vandaar dat de karren om de vijf minuten starten, kunnen mensen alleen op reservering komen en maken we de trapkarren na ieder bezoek schoon. Doordat wij weten wie er komen, kunnen de Pieten de kinderen bij hun voornaam aanspreken, dat is dan een voordeel van deze omstandigheden. En ik zie alleen maar lachende gezichten. Het is voor herhaling vatbaar, misschien dat we een ook kersteditie gaan organiseren."