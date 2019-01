Jean Paul Korst (53) uit Berkel-Enschot heeft een bijzondere hobby: hij noteert dagelijks weergegevens

De fascinatie voor het weer is ontstaan na hevige sneeuwval in het noorden van Nederland in de winter van '79. ,,Hoe kon dat nou? Dat intrigeerde me." Maar ook het beeld van zijn opa bij onweer is hem bijgebleven: ,,Buiten, onder het zonnescherm. Maar mijn moeder leerde ons onder de tafel te kruipen." Die kracht van de natuur en het onvoorspelbare van het weer zijn de grote drijfveren voor Korst. Al moet het voor Korst wel een hobby blijven.

,,Al die weerlui die je ziet of hoort zijn afgestudeerde meteorologen. Dat ben ik niet. Bovendien weet ik uit ervaring dat als je weerman wilt zijn, je dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week bent. En dat wil ik niet. Ik heb ook nog een baan en privé-leven." Die baan is bij het Regionaal Archief in Tilburg als Projectleider Digitalisering, privé is dat met vrouw Karin en de twee honden Stormy en Senna.

Het weer staat centraal in zijn leven. Hij leest sinds 1998 meerdere keren per dag de standen af van zijn weerstation en weerhut bij hem thuis. Die schrijft hij op en voert deze later in op zijn computer om ze te delen met andere hobbyisten. Erg wetenschappelijk oogt het niet, eerder kneuterig. ,,Klopt, maar ik hoef geen computermodellen. Het weer laat zich niet altijd voorspellen, dat is juist het mooie."

Quote Het weer laat zich niet altijd voorspel­len Jean Paul Korst

Dieren

Hij leert veel van zijn mentor, Johan Verschuuren. De oude weerman van Omroep Brabant kijkt meer naar de natuur en gedragingen van dieren dan naar rekenmodellen. ,,Het is bijzonder dat dieren als een merel en duif eerder weten wat het weer gaat doen dan wij met al onze computers en kennis."

Zijn grote droom, weerman worden, kon ooit uitkomen. ,,Weerman Jan Versteegt, toen bekend van de radio, vroeg me bij hem in dienst te komen. Het betekende verhuizen en een contract voor één of twee jaar. Ik heb het niet gedaan. Te veel onzekerheid en bovendien, laat mij lekker hobbyen."

Schaatsen

Nu schrijft Korst tweewekelijks een weerbericht dat hij mailt naar zo'n 300 geïnteresseerden. Ook maakt hij het weerbericht voor de website tilburgers.nl. Voor hen voorspelt hij dat we nog gaan schaatsen deze winter. ,,In februari. Zoals Johan zegt: eerst water, ijs komt later."