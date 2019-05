Jeruzalem: Tilburgse volkshuisvesting om te koesteren

Tilburger Roy L. krijgt in hoger beroep 15 jaar celstraf voor Belgische ‘kasteel­moord’

6 mei TILBURG/GENT - Tilburger Roy L. is maandag in hoger beroep 15 jaar celstraf gekregen voor zijn rol in de Vlaamse ‘kasteelmoord’. Dat maakte het Hof van Beroep in Gent vandaag bekend.