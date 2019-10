Jeu-de-boulesbar opent zaak met elf banen in Tilburgse binnenstad: ‘Oude sport, hip jasje’

Binnen krijgt Boules Bites Bar een Frans vleugje, maar dan wel op moderne wijze. ,,We willen als het ware verschillende Franse pleinen maken, waar je op een houten bankje kunt zitten onder oude bomen”, vertelt Van Westing. ,,Je kunt er hoogwaardig streetfood eten, een plankje krijgen, speciaalbiertjes of een moderne cocktail. We mikken op de doelgroep van 25 tot 65 jaar.”



De Tilburgse zaak heet Boules Bites Bar, de ondernemers willen eind dit jaar ook een zaak in Rotterdam openen en volgend jaar in Rijswijk. Het concept jeu-de-boulesbar lijkt sinds een jaar ‘hip ende happening’ te zijn. Eind vorig jaar opende Jeu de boules-bar JEU een razend populaire zaak in het centrum van Utrecht. In Amsterdam en Rotterdam zit het vergelijkbare Mooie Boules.