Jeugd in Tilburg ontdekt het circus tijdens Festival Circolo

Clubs eisen duidelijk­heid over Tilburgse wielerbaan

17:07 TILBURG - TWC Pijnenburg en IJsclub Tilburg willen dat de politiek snel duidelijkheid verschaft over de toekomst van hun wielerbaan. Die is hard aan vernieuwing toe. Daarvoor hebben ze vorig jaar juni een plan ingediend bij de gemeente waarop nog geen reactie is gekomen.