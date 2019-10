Jeugd legt bloemen op graven militaire slachtoffers in Goirle

Oude liedjes klinken uit jongere kelen bij start Tilburgs bevrij­dings­feest

17:53 TILBURG - Muziek in de sfeer van de jaren veertig en vijftig, een knutsel- en kliedertafel voor de kinderen. In de Wagenmakerij in de Spoorzone is zaterdagmiddag de publieksviering van de Tilburgse bevrijding afgetrapt. 'Jong en Oud’ is de titel van het programma, en dat dekt de lading goed.