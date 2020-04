Jeugd traint weer, maar veel clubs in en rond Tilburg zijn toch nog niet zo ver

Je kunt maar duidelijk zijn tegenover de voetballende jeugd, dachten ze bij VOAB in Goirle. En dat zijn ze. Maar de club stond woensdag wel vooraan om de jongere teams weer op het trainingscomplex te begroeten. Ook plaatsgenoot GSBW was van de partij op de eerste dag dat het weer mocht.

Een eind op scheut

Maar kon het ook? Nog niet overal in de regio, blijkt uit een steekproef. Al zijn veel sportverenigingen al wel een eind op scheut met de voorbereidingen.

,,Ze willen gewoon weer”, weet Gerard Uittenbogaard, wedstrijdsecretaris jeugd van Trinitas in Oisterwijk. De fusieclub zit midden in een vernieuwing van sportpark D'n Donk, dat maakt het lastig. Maar op het oude Taxandriacomplex is ruimte gemaakt en ook het toezicht is geregeld. ,,Voor alle jeugdteams is er eens in de week een uurtje plaats. Ook de groep van 13 tot en met 18 jaar zegt zich graag aan de regels te willen houden.” Op 6 mei gaat het van start.

Hockeyclub Tilburg test vrijdag

Hockeyclub Tilburg begint vrijdag weer met trainingen voor vier jongens- en vier meisjesteams. Het is een test: loopt het goed, dan volgen zaterdag drie-, zes- en achttallen. Vrijdag is ook de dag van herstart bij korfbalclub OJC'98 in Berkel-Enschot. De ervaringen met de jongste jeugd worden gebruikt om het daarna ook voor de oudere categorie goed in te richten.

In Hilvarenbeek begint de hockeyclub maandag met één training per week voor de jeugdteams. Voetbalclub DESK in Kaatsheuvel hanteert 6 mei als richtdatum. Dan kunnen ook de circa 400 jeugdleden van SV Reeshof weer trainen. Twee keer in de week zelfs. ,,We gaan werken met een circuitvorm en vaste kleine groepen”, zegt secretaris Gijs de Kort. ,,Bestuursleden helpen met de uitgifte van materiaal, want onze terreinbeheerders zijn 70-plus en behoren dus tot de risicogroep.”

Volledig scherm De training van 13 tot en met 18-jarigen door karateschool Bu Shin Kan. Op ruime afstand van elkaar. © Timo Maas

De Turven zitten alweer in de scrum

Waar de Turven, Benjamins en Mini's van de Oisterwijkse rugbyclub Oysters gisteren al weer konden scrummen, moet de jeugd van Tennisclub Tilburg (TCT) nog even wachten. Er is nog overleg met de gemeente gaande over het protocol, meldt de website. Ook de voetbalclubs Sarto en Zigo noemen nog geen datum.

,,Wij willen heel graag dat zoveel mogelijk jongeren buiten sporten", zegt een woordvoerder van wethouder Rolph Dols. ,,Ook wanneer private partijen hun jeugdactiviteiten van binnen naar buiten willen verplaatsen staan we daar positief tegenover.”