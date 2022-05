Jeugd van Haaren heeft van Rebirth een lesje in mixen en draaien gekregen

Fans Willem II degraderen met opgeheven hoofd: ‘Zuur, maar wie weet zijn we na een jaartje alweer terug’

TILBURG - ,,Op deze manier is het gewoon echt klote.’’ Terwijl de sfeer in het Koning Willem II Stadion tot de laatste minuten zoals altijd subliem was, zijn er na de wedstrijd vooral chagrijnige gezichten te bespeuren: Willem II wint overtuigend van FC Utrecht maar degradeert alsnog naar de Keuken Kampioen Divisie.

