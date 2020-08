Jeugdtalent Vince (15) gaat voor strike op bowlingkampioenschap

Strike! Met een soepele beweging zwaait bowler Vince alle pins in één keer van de baan. Een tevreden lachje speelt om zijn mond, die verandert in een ernstig gezicht wanneer een nieuwe bal komt aanrollen. ,,Straks, in de kantine, is het tijd voor gezelligheid. Nu zet ik de knop om. De kunst zit ‘m in rustig blijven”, aldus de jonge speler, zijn ogen gefocust op het speelveld dat zich voor hem uitstrekt. ,,In mijn gedachten trek ik een denkbeeldige lijn over de baan.”

‘Een gevoelsbowler’

Weer volgt een worp waarbij opnieuw geen pin zich staande weet te houden. En dat terwijl Vince, vanwege de coronamaatregelen, maanden niet heeft kunnen trainen. ‘Een gevoelsbowler’, noemt moeder Masja haar zoon. ,,Vince hoeft een bowlingbal maar aan te raken en hij speelt de sterren van de hemel.”

Het talent voor bowlen werd bij Vince al op jonge leeftijd opgemerkt. Hij was nog geen twee jaar oud of hij werd door zijn vader, zelf ook een liefhebber van de sport, meegenomen naar de bowlingbaan. ,,Op de Wii kon hij het al. Toen eens kijken of hij het échte werk in zich had.”

Met 7 jaar al eerste in Engeland

En dat had hij. Nog voor zijn tiende stond Vince op verschillende grote bowlingtoernooien in binnen- én buitenland. ,,Op zevenjarige leeftijd de eerste prijs in Engeland, clubkampioen van België, twee keer winnaar van het NK...”, somt een trotse moeder Masja op. ,,Zoveel mooie overwinningen, en dat al op deze leeftijd!”

Volledig scherm Vince van der Loo uit Hilvarenbeek traint bij bowlingcentrum Dolfijn in Tilburg voor de Europese Jeugdkampioenschappen Bowlen. © Pix4Profs / Joris Buijs

Maar zijn grootste uitdaging heeft Vince nog in het vooruitzicht: de Europese Jeugdkampioenschappen Bowlen, aankomend voorjaar in Tilburg. Familie Van der Loo gaat een spannende en intensieve periode tegemoet, voorspelt moeder Masja. ,,Ook wij als ouders slaan geen wedstrijd of training over, terwijl die soms hele ochtenden of middagen kunnen duren. Vermoeiend zijn zulke dagen, laat staan voor onze zoon.”

Quote De deelnemers van het EK zie ik als mijn vrienden. Zelfs met mijn tegenstan­ders uit het buitenland heb ik inmiddels een goede band. Vince van de Loo, jeugdtalent bowlen

Vince haalt op zijn beurt lachend zijn schouders op. ,,Maar het is ook gezellig. De deelnemers van het EK zie ik als mijn vrienden. Zelfs met mijn tegenstanders uit het buitenland heb ik inmiddels een goede band.”

Trainen, trainen, trainen

Wat Vince betreft is het vooral uitkijken naar wat hem op zijn eerste jeugd-EK te wachten staat. ,,Als ik mijn tegenstanders moet geloven, win je niet zomaar van mij. Als dat zo is, sta ik straks misschien wel in de finale in de Koepelhal! Maar eerst maar eens trainen, trainen en nog eens trainen.”