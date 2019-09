Jeugdzorgers onderweg naar Den Haag voor historische staking

Vakbonden FNV en CNV eisen een structureel budget van 750 miljoen euro per jaar en een eenmalige injectie van 200 miljoen euro voor de arbeidsmarkt in de jeugdzorg. ,,Maar alleen een zak geld, daar zijn we niet mee gered”, zegt Margo van Heijst, een van de voorzitters van de ondernemingsraad van Sterk Huis.

Vijf voor twaalf

De staking start vijf voor twaalf, een symbolische tijd. Tot twee uur laten de jeugdzorgmedewerkers van zich horen. In de hoop op meer geld en op structurele veranderingen in de zorg die in 2015 van het Rijk overging naar de gemeenten. ,,Als er niks verandert zitten we over een jaar weer in de bus naar Den Haag”, zegt bestuurder Lian Smits. Ook zij is strijdbaar.