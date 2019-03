Jezus in wielershirt, Jezus met sneakers, moderne staties van Horror Vacui zijn nu in Tilburgse huizen

Jezus huilt weer. In een Tilburgs tuintje. Tranen met tuiten. Met ijspegels aan zijn neus in de winter. Deze Jezus is statie 12 van Horror Vacui, de spraakmakende, artistieke kruisweg die tien jaar te zien was bij Theater De Nieuwe Vorst. De kunstwerken zijn in april 2018 geveild en inmiddels hangen ze in Tilburgse huizen. Aan de muur, in de hal. Zes zijn nog dakloos. Ook statie 6: een non onder een stolp.