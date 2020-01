Jochem Nooyen: ‘In mijn nieuwe illusieshow zijn niet al je gedachten veilig’

Wie Jochem Nooyen ziet, krijgt wellicht een ‘oh ja’-gevoel. Veel tv-kijkers kennen hem wel ergens van. Bijvoorbeeld van zijn vaste rol als Barteljaap Gustaaf Balneger in het satirische programma Rundfunk, van verschillende commercials (met name een serie over de Hi Smartphones) of van de eerste lichting ongeschminkte Pieten in de Sinterklaasserie van Nickelodeon.

Als Gadget Piet was hij een van de pioniers in de evolutie van Zwarte Piet, maar momenteel pioniert Jochem Nooyen (39) in een heel ander genre. Als illusionist beoefent hij een variant die zich wellicht het beste laat omschrijven als het 'gedachtenleeseffect' of 'mind-illusies'.

Online wereld

Zijn nieuwste theatervoorstelling, die 16 januari in Jan van Besouw in première gaat, heet dan ook Mind-illusieshow Privacy. ,,Het gaat onder meer over de online wereld en de gevolgen die deze voor je privacy heeft. Alles wat we online doen, is te achterhalen of te hacken. Alleen je gedachten zouden veilig moeten zijn... Maar niet als je in mijn show zit. Ik wek de illusie van gedachtenlezen, maar wil helder hebben dat het een illusie is.''

Dit standpunt droeg Jochem Nooyen in 2009 ook al uit toen hij meedeed aan het programma De Nieuwe Uri Geller. In deze zogeheten mentalistenwedstrijd haalde hij - als Jochem de Joker - de halve finale, maar liet hij toch wel merken dat hij zich geen bovenaardse etiketten op wilde laten dringen. In een promo van het programma beantwoordde hij de vraag 'Sinds wanneer weet je dat je paranormaal bent?' dan ook met 'Niet'.

Suspension of disbelief

,,Alleen tijdens mijn show ga je erin geloven. Het is een suspension of disbelief, zoals je dat ook hebt als je helemaal opgaat in het verhaal van een film. Als je dat doet, heb je verwondering. Als je dat niet doet, heb je een puzzel. Dan gaan mensen zoeken naar een luikje, een draadje, een spiegel. Maar mijn show is niet gemaakt om mensen te laten puzzelen, ik heb hem gemaakt om mensen een illusie te geven.''

Jochem Nooyen, woonachtig in Dorst maar van Tilburgse komaf, was van kinds af aan geboeid door magie. Vanaf zijn veertiende trad hij op als tafelgoochelaar. ,,Na enkele jaren wilde ik meer diepgang.'' Nooyen besloot zich als theatermaker breder te scholen aan de Academie voor Drama, die bij aanvang van zijn studie in Eindhoven zat, maar verhuisde naar zijn geboortestad. Naast werk als acteur en regisseur ontwikkelde hij zijn huidige genre.