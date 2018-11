Johan Romme, de rattenvanger van Brabant

VIDEO Grote chaos binnen en buiten bij Vijf Eiken in Rijen: Twaalf aanhoudin­gen en meerdere mensen gewond

10:11 RIJEN - Bij de Vijf Eiken in Rijen is dinsdagnacht een flinke vechtpartij geweest. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Mogelijk is er ook geschoten. De politie rukte daarom met veel mensen uit, onder andere met een arrestatieteam. Zij pakten twaalf mensen op. Binnen in het café en de zaal is veel vernield.