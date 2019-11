John I, die carnaval in Oisterwijk trouw bleef, is de nieuwe prins van Döllekesgat

Lintje voor Maurice van Overbeek bij jubileum­con­cert van zijn harmonie in Kaatsheu­vel

1:07 KAATSHEUVEL - Maurice van Overbeek (74) is zaterdagavond koninklijk onderscheiden tijdens een concert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel. Burgemeester Hanne van Aart benoemde hem in sporthal De Werft tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.