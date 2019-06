Joke Knoop (1952-2019), journaliste die steeds uit was op een écht gesprek

Man reed op de fiets 79-jarige Tilburger in de rug aan en beroofde hem: eis jaar cel

26 juni BREDA/TILBURG - De 79 jaar oude Tilburger heeft net boodschappen gedaan bij de Jumbo. Het is twee uur 's middags en hij loopt moeizaam met z'n boodschappenwagentje over de Oude Dijk in zijn woonplaats. Plotseling wordt hij in zijn rug aangereden met een fiets. Terwijl ze allebei op de grond vallen, frummelt de fietser zijn tas weg en vlucht richting de Schouwburgring.