Jong en oud komen samen in Vrijheidspark

Niet alleen omdat wat die organisatie in en om het Vrijheidspark voorschotelde goed in elkaar zat, met onder meer betekenisvolle ceremonie (vrijheidsvuur, ‘The Last Post’, twee minuten stilte) en theatrale ‘herlevingen’ van scènes uit de bevrijdingsdagen. Maar ook omdat hier en later in Factorium heel bewust verleden, heden en toekomst van het denken over en het vieren van vrijheid bij elkaar kwamen.