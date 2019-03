Jong politiek Tilburg geeft voorbeeld: diner tegen eenzaamheid

'Zes jaar niet naar Willem II is echt heel erg voor mij'

9:14 TILBURG/BREDA - Helemaal niets meer weet A. de B. uit Tilburg van die dag dat 'zijn' Willem II tegen Excelsior moest voetballen in september vorig jaar. Niet dat de Tricolores gelijk hebben gespeeld, maar ook niet dat hij een steward heeft geslagen. Nu wordt de Tilburger elk weekend aan die dag herinnerd. Omdat hij niet meer in het stadion mag komen. ,,Ik had veel te veel alcohol op, sterke drank. Heel stom ja."