Jonge componist Maurick Reuser uit Tilburg wint derde prijs op Prinses Christina Concours

Efteling heropent deuren op 19 november, Oud en Nieuw alleen voor gasten die in hotel of op park verblijven

13 november KAATSHEUVEL - De jubileumeditie van het Oud en Nieuw Feest in de Efteling is dit jaar anders dan de voorgaande jaren. Het park is tijdens die viering namelijk tot 23.00 uur alleen open voor mensen die in het hotel of op het recreatiepark overnachten. Ondertussen wordt De Efteling klaargemaakt voor een heropening op 19 november in winterse sferen.