Jonge fietser (12) overlijdt nadat auto hem schept bij oversteken kruising in Tilburg

Zak vol hennep­gruis is niet voldoende om woning in Goirle te sluiten

3 mei GOIRLE - Een woning en garage aan de Vendelierhof in Goirle mogen niet drie maanden op slot. Na de vondst van nagenoeg lege hennepzakken vermoedde de gemeente dat het een distributiepunt was en er sprake was van grootschalige drugshandel. Maar de rechter vindt dat er te weinig bewijs is voor die veronderstellingen.