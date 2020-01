Jonge fietsster vliegt meters door de lucht na aanrijding met taxi en valt tegen een boom in Tilburg

Doek valt voor Berkdijk Bloemen in Tilburg en Oisterwijk: faillisse­ment voor familiebe­drijf

14:11 OISTERWIJK - De bloemenwinkels van Berkdijk in Oisterwijk en Tilburg zijn failliet verklaard. De vestiging tegenover het station in Oisterwijk is al gesloten. De zaak aan de Berkdijksestraat in Tilburg is voorlopig nog wel open.