Jonge moeder deels vrijgesproken van pinpas-diefstallen in Tilburg: ‘Telefoon niet exclusief bij haar in gebruik’

De 25-jarige Sevala H., behoort tot een Roma-familie. Daarvan zijn al meerdere leden veroordeeld voor diefstal van duizenden euro’s met gestolen bankpassen. Tijdens het pinnen in supermarkten of bij geldautomaten keken ze op slinkse wijze mee. Daarna werden de slachtoffers, meestal ouderen, naar huis gevolgd. Daar beroofden ze de goedgelovige bejaarden met babbeltrucs van hun bankpasjes. De bende was behalve in Tilburg actief in de regio Oss/Nijmegen en in Rotterdam.