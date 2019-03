Jonge Somaliërs uit Noord maken dansvoorstelling ‘RUN’: Zie ons, dit is onze identiteit

Hij heeft het over de verfijndheid van Somalische jongeren, hun zachtheid, hun diepe ogen. Maar hij weet ook dat die jongeren overleven als in een jungle en dat ze denken dat er geen plaats voor ze is in de samenleving. Jongerenwerker Amine M’barki (33) werkt met zes Somalische jongens uit Tilburg-Noord aan dansvoorstelling ‘RUN. Dat is een sociaal-cultureel project waarbij hij jongeren met fysiek theater hun kracht wil laten ontdekken en hun zelfvertrouwen laten groeien. Wat voor M’barki nog belangrijker is: hij wil mensen met elkaar in contact brengen, écht contact, zodat er begrip en geloof in elkaar ontstaat. Eerder maakte hij zo met ex-gedetineerden en straatvoetballers een dansstuk. Een voorproefje van ‘RUN’ is zaterdag te bij Theater De Nieuwe Vorst.