Jonge Tilburger aangehouden na overval op telefoonwinkel in Amsterdam

VIDEO Freek Heerkens: ‘Het leukste? ‘Het onthaal en de winst’

16 september Freek Heerkens speelde dan eindelijk zijn eerst Europese wedstrijd. ,,Wat het leukste was? Dat we hebben gewonnen. En het onthaal. Al die supporters toen we bij het stadion aankwamen. Dan zie je wat het losmaakt in Tilburg. Dat geeft wel extra motivatie.”