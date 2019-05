Jonge Tilburger in kraag gevat door eigenaar gestolen scooter

Kamerkoor Ad Parnassum zingt nieuw lamento van Tilburgse stadscompo­nist. In Tilburg en in Goirle

14:22 TILBURG/GOIRLE - Tilburgs Kamerkoor Ad Parnassum brengt 'Langs het lange diepe water'. De titel van het concert verwijst naar een nieuw lamento (klaagzang) dat is geschreven door Anthony Fiumara, de stadscomponist van Tilburg. Hij liet zich inspireren door het gelijknamige gedicht van Remco Campert. Het concert is zaterdag 18 mei in de kapel van Mariëngaarde en een dag later in de kapel van Jan van Besouw in Goirle.