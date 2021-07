Jonge vrouw (19) overlijdt paar dagen na zwaar ongeluk in Kaatsheuvel

Villa Dennenhag­he wordt monument, maar het zijn geiten die daar seniorenwo­nin­gen blokkeren

1 juli TILBURG - De villa Dennenhaghe aan de Koningshoeven was al wel monumentaal, maar gek genoeg nog geen monument. Maar dat wórdt hij wel. Het plan om in de tuin veertig zorgstudio’s voor ouderen te bouwen is intussen van de baan. Dat ligt dan weer niet aan die toekomstige status, maar aan... geiten.