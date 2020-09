Jonge vrouwen nemen in politiek Oisterwijk de teugels in handen

Geertje Mink nieuwe lijsttrek­ker voor het CDA in Oisterwijk

31 augustus OISTERWIJK - Het CDA schuift een nieuwe lijsttrekker naar voren. Geertje Mink (27) gaat de lijst van christendemocraten aanvoeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in november in Oisterwijk en Haaren. Mink was al lid van de tweekoppige fractie van het CDA.