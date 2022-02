Jongeman (18) bewusteloos geslagen om AirPods, vier mannen gezocht

Meubelzaak Boeren gaat sluiten. ‘Hier komen mensen voor wie meubels echt wat geld mogen kosten’

TILBURG - Na 86 jaar, waarvan 83 jaar in de Hasseltstraat, verdwijnt meubelwinkel Boeren. Eigenaar Leo Herbergs, die in 1979 als medewerker in de zaak kwam, en zijn vrouw Corina stoppen ermee. ,,Het is altijd mijn streven geweest om voor mezelf te beginnen.”

