Jongeman (18) neemt auto na proefrit mee naar huis in Tilburg, in Boxtel gaat truc fout

In beide gevallen meldde de jongeman zich voor een proefrit met een auto maar gaf hij een vals identiteitsbewijs af. Toen de garagehouders ongeduldig begonnen te worden, was de autodief al lang en breed vertrokken. De eigenaar van de Tilburgse garage deed aangifte. De gestolen auto werd uiteindelijk donderdag teruggevonden in een weiland in Boxtel. Daar veroorzaakte de autodief een enorme ravage .

Internetoplichting

Hij is aangehouden voor diefstal en identiteitsfraude. Inmiddels is hij ook verdacht van oplichting, zo zou hij via Marktplaats een telefoon hebben afgenomen van een verkoper in Esch. Die telefoon is nooit betaald. ,,De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek”, aldus de politie, die niet uitsluit dat er nog meer mensen slachtoffer van de man zijn geworden. De politie in Boxtel doet daar onderzoek naar.