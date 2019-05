Jongeman heeft alleen oog voor joint en slingert 'van stoeprand naar stoeprand' in Tilburg

weerzien Groepspor­tret bij schoor­steen bij de Tilburgse fabriek ‘Pessers’ in 1947. Wie herkent iemand?

10:14 TILBURG - Deze foto moet gemaakt zijn in 1947, en wel bij de Tilburgse fabriek Pessers van Zuijlen. Wie herkent een of meerdere van de personeelsleden die we hier zien, of heeft nog bijzondere herinneringen aan dit bedrijf?