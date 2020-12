Jongen (13) steekt illegale strijkers af en krijgt Halt-straf

Vrijwilli­gers in Hilvaren­beek maken vanaf volgend jaar kans op een nieuwe prijs

30 november HILVARENBEEK - Om de vrijwilligers in Hilvarenbeek in het zonnetje te kunnen zetten, gaat de gemeente een vrijwilligersprijs in het leven roepen. Een feestje dat in andere gemeenten, zoals Tilburg, Goirle en onder meer Oisterwijk, al langer gebruikelijk is.