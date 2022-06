Jongen (14) opgepakt voor overval op bejaarde vrouw (86) in Tilburg

Poncho’s, witte was en dansen op de Kempento­ren: regen mag de pret niet drukken op dag twee Spoorpark Live

TILBURG - Toegegeven: het weer van zaterdag op dag één van Spoorpark Live maakt het net wat fijner volgens festivalbezoeker Frank Gaser. ,,Maar muziek is muziek, of de zon nou schijnt of niet.’’ Het contrast is behoorlijk: gisteren gratis zonnebrand en een hoop blote basten, vandaag worden er poncho’s uitgedeeld en dansen de bezoekers in de regen.

19 juni