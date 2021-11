Jongen (15) onder bedreiging van nepwapen van fiets beroofd in Tilburg

Pieckplein Winterfes­tijn Kaatsheu­vel gaat door: ‘We hebben de tent en de ijsbaan besteld’

KAATSHEUVEL - De opmars van het corona-virus maakte het nog even spannend, maar de kogel is definitief door de kerk. Het Pieckplein Winterfestijn in het centrum van Kaatsheuvel gaat door. In ieder geval als de regels blijven zoals ze nu zijn, aldus de organisatie. ,,Vandaag hebben we de tent en de schaatsbaan besteld.”

