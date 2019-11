Jongen (15) raakt vingers kwijt na afsteken illegaal vuurwerk in Dongen

Straat­beeld: Weer een schaats­baan in Tilburg

16:31 Woe 27 nov: Yep, daar is ‘ie dan. Na zeven jaar staat er straks weer een schaatsbaan in de Tilburgse binnenstad. De bouw is woensdagochtend begonnen op de Heuvel, op 7 december gaat de baan open.