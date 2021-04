Jongen (17) tegen hoofd geslagen door groep in Tilburg, meisje van 12 aangehouden

Een vriend van de twee jongens ziet dat er iets aan de hand is en rijdt met zijn scooter richting het bushokje. Wanneer hij bij zijn vrienden en de groep aankomt, merkt de groep op dat hij een kleine camera op zijn helm draagt. Hierop wordt de 17-jarige jongen direct door verschillende jongeren meerdere keren tegen zijn helm en hoofd geslagen. De groep grijpt richting de camera, maar als dit niet lukt, trekken ze de vriend van het slachtoffer van zijn scooter en blijven ze hem schoppen en slaan. Wanneer de scooterrijder weet op te staan, gaat de groep er plots vandoor en vertrekken ze in de richting van de fietstunnel van de Ringbaan-Zuid.

Aanhoudingen

Twee jongeren zijn inmiddels aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling. Een 18-jarige Tilburger is zaterdagavond in zijn woning aangehouden. Zondagochtend hield het onderzoeksteam een 12-jarig meisje in haar woning aan. Beide verdachten zitten vast en worden door de politie gehoord. Het onderzoeksteam onderzoekt onder andere wat hun precieze rol was bij de mishandeling. Het is niet duidelijk of de slachtoffers gewond zijn geraakt.