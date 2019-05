Jongen (17) uit Tilburg aangehouden voor nachtelijke beroving in bos bij universiteit

Denis Maessen, landelijk boegbeeld van zzp’ers, ruziet in Oisterwijk met buurman

10:07 OISTERWIJK - Denis Maessen is wel wat gewend. Hij zit hoog in het sociaal-economisch gebouw van Nederland. Maar te Oisterwijk is Maessen met zijn vrouw verstrikt geraakt in een ‘kluwen van politieke onmacht’. Kwade genius: de buurman.