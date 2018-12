Jongen belt aan in Tilburgse buurt om zijn hond weg te geven, maar laat haar aan paal achter: ‘Dit breekt toch je hart’

Artiest (38) die ooit moord op echtgenote plande staat vanavond in Tilburg: 'Ik snap er niets van’

20:18 TILBURG - Na een pauze van zes jaar staat de Amerikaanse metalband As I Lay Dying weer op Nederlandse bodem. Hoewel het concert in de 013 in Tilburg van vanavond stijf is uitverkocht, roept de comeback ook weerstand op. De zanger van de band zat de afgelopen jaren in de gevangenis omdat hij zijn vrouw dood wilde hebben. ,,Maar hij heeft zijn straf uitgezeten en daarmee is het voor ons ook klaar.”