Jongen beroofd in Tilburg, daders op de vlucht

VIDEO Dansers Hongkong willen naar Theaters Tilburg, als het coronavi­rus geen spelbreker is

12:30 TILBURG - Spanning bij Theaters Tilburg. Zondag speelt een dansgezelschap uit Hongkong in de Schouwburg. City Contemporary Dance Company geeft voorstellingen in Europa en de première is in Tilburg. Het gezelschap komt zaterdag met het vliegtuig aan, maar het coronavirus kan roet in het eten gooien.