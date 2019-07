Jongen van het dak gehaald bij uitslaande brand in Tilburg

LIVE | Willem II neemt dankzij dubbelslag Pavlidis afstand van TOP Oss

13:18 Willem II en TOP Oss spelen zaterdagmiddag een oefenduel in Oisterwijk. De wedstrijd wordt gespeeld op het veld van Trinitas. Op 27 juli 2018 zouden beide clubs elkaar op een geheime locatie treffen. TOP Oss zegde op het laatste moment af nadat het er lucht van had gekregen dat Willem II niet in zijn sterkste formatie zou verschijnen en speelde tegen het Turkse Kasimpasa. Dat is nu niet aan de orde, want Willem II heeft de luxe niet spelers te sparen.